Joods restaurant weer belaagd: ramen besmeurd

„Dit is diep triest en zou niet mogen gebeuren”, reageert eigenaar Daniel Bar-On. „Het trieste is helemaal dat het gericht is op een Israëlisch restaurant.”

’Glazenwasser heeft een goede aan ons’

Wie de ramen heeft besmeurd, is onduidelijk. De eetgelegenheid is wel vaker doelwit van vandalen vertelt Bar-On. „De glazenwasser heeft een goede aan ons”, verzucht hij.

De man die de ramen van de eetgelegenheid aan diggelen sloeg, werd tot verbijstering van de Joodse gemeenschap in Amsterdam twee dagen na de aanval weer vrijgelaten.

Cameratoezicht

De eigenaar wil cameratoezicht bij zijn onderneming, zo bevestigt zijn advocaat woensdagmiddag. Bar-On heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de gemeente.

Met een camera kunnen daders die de zaak belagen, gemakkelijker worden geïdentificeerd. Daar zou een preventieve werking van uit kunnen gaan, zegt advocaat Herman Loonstein.

Aangifte

Loonstein noemt de besmeuring ’schokkend’. „Dit wordt in de hand gewerkt door het slappe optreden van de overheid”, zegt de advocaat. De eigenaar zal op een later moment aangifte gaan doen van het besmeuren van de ramen.