Zoektocht naar twee verdwenen kanoërs in Biesbosch levert niets op

De hulpdiensten werden gealarmeerd nadat twee mannen rond 17.00 uur hun kano’s niet hadden ingeleverd. Die vaartuigjes werden vervolgens leeg op het water nabij rivier de Amer, ter hoogte van het Brabantse Drimmelen, teruggevonden.

De politie liet rond 23.00 uur weten de zoektocht af te bouwen. „Ondanks dat de personen (nog) niet zijn aangetroffen schalen we de zoektocht in de Biesbosch af. Uit de omstandigheden vermoeden we dat zij zelf aan wal zijn gegaan zonder de kano in te leveren.” Volgens Omroep Brabant hadden de twee een buitenlands adres opgegeven. „We kunnen dus niet controleren of ze thuis zijn”, aldus de politie.