18-jarigen opgeroepen voor stamceldonatie

Uit onderzoek blijkt dat stamcellen van jonge donoren beter aanslaan bij patiënten. Er overlijden echter nog steeds mensen omdat er geen geschikte stamceldonor wordt gevonden. De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen van stamceldonoren in Nederland echter wel fors gestegen. Begin 2015 waren er ongeveer 54.000 mensen als stamceldonor geregistreerd.

Matchis regelt dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

Stamceldonor worden

Na registratie stuurt Matchis een setje met wattenstaafjes op, die langs de binnenkant van de wang moeten worden gehaald. De kans is klein dat er een match is. Mocht er een match zijn, dan worden de stamcellen - na een keuring en uitgebreide voorlichting - in de meeste gevallen via het bloed gedoneerd, zo valt te lezen op de website van Matchis. Soms gaat dit via het beenmerg.