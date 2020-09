Arrestaties bij demonstratie Animal Rebellion in kantoor ZLTO

De actievoerders liepen het gebouw rond 11.30 uur binnen. Zo’n anderhalf uur later had de politie hen verwijderd en opgepakt wegens huisvredebreuk. Volgens BN DeStem eisten de demonstranten een gesprek met de directeur van ZLTO. De actiegroep verwijt de boerenorganisatie direct verantwoordelijk te zijn voor „destructief beleid dat door veeboeren wordt gebruikt om het milieu en dieren te exploiteren met verwoestende gevolgen”, zo is te lezen op de sociale mediakanalen van Animal Rebellion.

Vrijdag voerden activisten van Animal Rebellion ook actie in Den Bosch. Toen klommen verschillende demonstranten op het provinciehuis en ketenden meerdere mensen zich vast. De actiegroep eiste onder meer dat de provincie Noord-Brabant „de ecologische- en klimaatnoodtoestand” afkondigde. Twee mensen werden aangehouden voor baldadigheid.