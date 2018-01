Eerste elektrische Jaguar heeft een scherpe prijs

redactie Autovisie

De Jaguar i-Pace zal er in vier uitrustingsniveaus verschijnen, de S, SE, HSE en First Edition. In alle gevallen beschikt de auto over twee elektromotoren van 200 pk, die het totaalvermogen en -koppel op respectievelijk 400 pk en 700 Nm brengen. Door de crossover een accupakket met een capaciteit van 90 kWh te geven kan de i-Pace een actieradius halen van meer dan 500 km. Voor het studiemodel i-Pace claimt Jaguar dat het accupakket met een 50 kW-snellader in 90 minuten tijd voor 80% kan worden geladen. Overigens trapt Jaguar met de 90 kWh-batterij af. Later volgt een versie met een kleinere batterij.

Prijslijst

Jaguar Land Rover Nederland benadrukt dat de prijs van € 82.500,- niet definitief is. De importeur heeft de prijsstelling aan zijn dealers afgegeven, zodat het verkoopcorps weet waar ze de auto in de markt moet positioneren. Zo heeft de SE een indicatieprijs van € 90.550,- en de HSE van € 96.610,-. De First Edition-uitvoering zou rond de € 106.910,-. De uiteindelijke prijsstelling kan afwijken, is de officiële lezing.

Debuut Genève

De i-Pace is eind 2017 als concept car op de autoshow in Los Angeles voorgesteld. De definitieve versie komt in juni 2018 op de markt en zal begin maart op de Autosalon van Genève worden gepresenteerd. Volgens designbaas Ian Callum zal het productiemodel nauwelijks van het studiemodel afwijken. De concept car was 4,68 meter lang, 1,89 meter breed en 1,56 meter hoog. Hij biedt plaats aan vijf personen, die voorin 36 liter en achterin 530 liter aan bagage kunnen opbergen.