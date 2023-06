Meisje van 16 maanden overlijdt; moeder was weekje met vakantie

Kopieer naar clipboard

Ruim een week zonder verzorging werd de kleine Jailyn fataal. Ⓒ Facebook

Cleveland - Een Amerikaanse vrouw uit Cleveland is aangeklaagd voor de dood van haar 16 maanden oude dochtertje. De 31-jarige Kristel Candelario was ruim een week met vakantie gegaan naar onder meer Puerto Rico en had haar kind al die tijd alleen in huis achtergelaten.