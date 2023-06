Premium Het beste van De Telegraaf

’Kleintjes waren duidelijk zijn doelwit’ Man steekt peuters neer in Annecy: ’Hij leek wel bezeten’

„Een afschuwelijke mesaanval op kinderen in een speeltuin in Annecy. Al mijn steun gaat uit naar de slachtoffers, familieleden en hulpverleners”, reageerde de regionale bestuurder Antoine Armand. Ⓒ ANP/HH

Annecy - De idyllische oevers van het meer van Annecy werden donderdag het decor van een macabere steekpartij. Abdalmasih H. struinde er al een paar dagen rond en ging om kwart voor tien ’s ochtends tot actie over: in een speeltuin stak hij doelgericht vier peuters en twee volwassenen neer. Officieel is zijn motief nog onbekend, zelf riep hij tijdens zijn daad de naam van Jezus Christus.