Baudet schrijft lijsttrekkersverkiezing uit, bestuur wist van niets

Baudet spreekt van ’karaktermoord’ en ’allerlei dingen om mij zwart te maken en uit Forum te zetten’. Hij wijst erop dat talrijke partijprominenten zijn vertrokken na publicaties waaruit bleek dat bij de jongerenpartij nazistische appjes en Instagram-pagina’s bestonden.

Daarom wil Baudet toch weer de kar gaan trekken. „Ik schrijf lijsttrekkersverkiezingen uit. Iedereen mag meedoen.”

Verrassing

Hiermee verrast Baudet zijn partijgenoten opnieuw. Maandag stelde hij nog zijn positie als lijsttrekker ter beschikking, dinsdag gaf hij ook zijn partijvoorzitterschap op. Een dag later geldt dat allemaal niet meer. „Ik stap opnieuw in de spotlights en stel mij beschikbaar als lijsttrekker en partijvoorzitter”, zo zegt hij in de video-verklaring.

FvD-bestuurslid Astrid de Groot laat weten te zijn overvallen door de aankondiging van Baudet om interne verkiezingen uit te schrijven. „Dit was geen bestuursbesluit. Schrijf dat maar op!”

Aanleiding voor Baudets nieuwste manoeuvre is naar eigen zeggen het vertrek van Tweede Kamerlid Theo Hiddema en fractieleider in de senaat Paul Cliteur. Van zijn terugtreden had hij rust verwacht, maar die is niet gekomen, zo vertelt hij. „Er is een bitchfight ontstaan, een gevecht in het openbaar waarin mij allerlei narigheid wordt aangesmeerd.”

Nanninga

Hij verwijst daarmee onder meer naar de verklaring van partijprominent Annabel Nanninga, die dinsdag eiste dat Baudet zou vertrekken. „Alleen door volledig terug te treden uit het bestuur kan Thierry Baudet Forum voor Democratie nog redden.”

Het is onduidelijk wat Nanninga gaat doen nu Baudet weigert te vertrekken. Het Amsterdamse raadslid weet zich gesteund door een groot deel van de kandidaat-Kamerleden, waaronder de nummer drie, Nicki Pouw: „Annabel Nanninga is de meest moedige vrouw die ik ken.”

Mail aan de leden

Woensdag stuurde Baudet een mail aan de leden waarin hij motiveert waarom hij de verkiezing uitschrijft. „Naast een leegloop van leden en mensen als Hiddema en Cliteur, is ook een hetze tegen mij ontstaan waarbij karaktermoord wordt gepleegd en opportunisten die jarenlang trouwe en enthousiaste partijgenoten leken te zijn, proberen om mij en FVD stuk te maken met valse en totaal ongeloofwaardige verwijten die jullie wel mondeling wilden ontkrachten maar waar jullie geen schriftelijk statement over wilden afgeven.”

In de brief vraagt hij zich af waar ’de liefde bij jullie is gebleven, waar de haast vandaan komt om door te pakken’. „Als dat de toon wordt, is er sprake van een machtsgreep - en een fundamentele koerswijziging. Daarover moeten de leden beslissen. Daarom schrijf ik een leiderschapsverkiezing uit. De mensen die willen dat het anders gaat kunnen zich kandideren. Ik zorg voor een digitale infrastructuur.” De leden kunnen volgens Baudet op 30 november en 1 december stemmen.

Hoe kan dit?

Binnen de partij rijzen meteen vragen of Baudet wel in de positie is om een lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven. Ook is er twijfel of de oprichter van Forum statutair wel is afgetreden als partijvoorzitter, of dat hij dat alleen maar heeft gezegd. Volgens ingewijden heeft Baudet nog steeds de volledige controle over de mediakanalen van de partij.