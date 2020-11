FvD-bestuur vraagt om vertrek Baudet

„Thierry Baudet is per direct uit het bestuur van Forum voor Democratie verwijderd”, luidt de verklaring van het partijbestuur. „Zijn lijsttrekkersverkiezing was geen bestuursbesluit.”

Even later kwam daar een verklaring van het partijbestuur achteraan waarin Baudet werd gevráágd uit het bestuur te treden. „Omdat hij zich niet heeft gehouden aan de afspraken die vandaag nog binnen het bestuur gemaakt zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat hij daar begrip voor heeft en per direct zijn bestuurstaken neerlegt en dus uit het bestuur treedt.”

Kort voor half 5 plaatste Baudet in reactie een video op het social mediakanaal van FvD: „Het bestuur heeft mij een ultimatum gegeven: ik mag geen toegang meer tot de social media-accounts van Forum voor Democratie. (...) Zijn deze mensen helemaal gek geworden? In plaats van in te gaan op mijn verkiezingen, willen ze mij royeren als ik niet de toegang tot mijn social media opgeef.”

Daarmee is een patstelling ontstaan. Eerder op woensdag plaatste Baudet tot ieders verrassing een video online waarin hij spreekt van ’karaktermoord’ en ’allerlei dingen om mij zwart te maken en uit Forum te zetten’. Hij kondigde lijsttrekkersverkiezingen aan.

Verrassing

Hiermee verraste Baudet zijn partijgenoten opnieuw. Maandag stelde hij nog zijn positie als lijsttrekker ter beschikking, dinsdag gaf hij ook zijn partijvoorzitterschap op. Een dag later geldt dat allemaal niet meer. „Ik stap opnieuw in de spotlights en stel mij beschikbaar als lijsttrekker en partijvoorzitter”, zo zegt hij in de video-verklaring.

FvD-bestuurslid Astrid de Groot liet weten te zijn overvallen door de aankondiging van Baudet om interne verkiezingen uit te schrijven. „Dit was geen bestuursbesluit. Schrijf dat maar op!”

Wybren van Haga, die feitelijk fungeert als derde Kamerlid van FvD, was er als de kippen bij om zijn steun uit te spreken voor de actie van Baudet: „Dit is zoals het hoort in een democratische partij. Thierry is de grondlegger van deze mooie partij die cruciaal is voor Nederland en daarom heeft hij mijn onvoorwaardelijke steun.” Ook de FvD-jongeren begonnen een campagne onder de leus ’stem Thierry terug’.

Aanleiding voor Baudets nieuwste manoeuvre was naar eigen zeggen het vertrek van Tweede Kamerlid Theo Hiddema en fractieleider in de senaat Paul Cliteur. Van zijn terugtreden had hij rust verwacht, maar die is er niet gekomen, zo vertelt hij. „Er is een bitchfight ontstaan, een gevecht in het openbaar waarin mij allerlei narigheid wordt aangesmeerd.”

Nanninga

Hij verwees daarmee onder meer naar de verklaring van partijprominent Annabel Nanninga, die dinsdag eiste dat Baudet zou vertrekken. „Alleen door volledig terug te treden uit het bestuur kan Thierry Baudet Forum voor Democratie nog redden.”

Het is onduidelijk wat Nanninga gaat doen nu Baudet weigert te vertrekken. Het Amsterdamse raadslid weet zich gesteund door een groot deel van de kandidaat-Kamerleden, waaronder de nummer drie, Nicki Pouw-Verweij: „Annabel Nanninga is de meest moedige vrouw die ik ken,” schreef het kandidaat-Kamerlid dinsdagavond op Twitter.

Mail aan de leden

Woensdag stuurde Baudet een mail aan de leden waarin hij motiveert waarom hij de verkiezing uitschrijft. „Naast een leegloop van leden en mensen als Hiddema en Cliteur, is ook een hetze tegen mij ontstaan waarbij karaktermoord wordt gepleegd en opportunisten die jarenlang trouwe en enthousiaste partijgenoten leken te zijn, proberen om mij en FVD stuk te maken met valse en totaal ongeloofwaardige verwijten die jullie wel mondeling wilden ontkrachten maar waar jullie geen schriftelijk statement over wilden afgeven.”

Thierry Baudet staat de pers te woord. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

In de brief vraagt hij zich af waar ’de liefde bij jullie is gebleven, waar de haast vandaan komt om door te pakken’. „Als dat de toon wordt, is er sprake van een machtsgreep - en een fundamentele koerswijziging. Daarover moeten de leden beslissen. Daarom schrijf ik een leiderschapsverkiezing uit. De mensen die willen dat het anders gaat kunnen zich kandideren. Ik zorg voor een digitale infrastructuur.” De leden kunnen volgens Baudet op 30 november en 1 december stemmen.

Kort na zijn aankondiging werd een slotenmaker gesignaleerd bij het partijkantoor in Amsterdam om daar de sloten te vervangen. Bestuurslid De Groot heeft plots geen toegang meer tot het Twitter-account van de partij.

Baudet sprak vervolgens tegen de NOS van een ’coup’. Hij zegt niet degene te zijn die de sloten heeft laten verwisselen. „Ik kan het partijkantoor niet in als ze me geen nieuwe sleutel geven.”

Mag dit wel?

Binnen de partij rezen meteen vragen of Baudet wel in de positie is om een lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven. Ook was onduidelijk of de oprichter van Forum statutair wel was afgetreden als partijvoorzitter, of dat hij dat alleen maar had gezegd. Bij de Kamer van Koophandel staat Baudet nog steeds ingeschreven als voorzitter. Het lijkt erop dat hij door de lijsttrekkersverkiezing uit te roepen handelde in strijd met zijn eigen partijregels. Volgens ingewijden heeft Baudet nog steeds de volledige controle over de mediakanalen van de partij. Hij heeft ze ’gekaapt’, meldt een partijprominent.

Die beschuldiging wordt bevestigd door Baudets uitspraken tegenover de NOS: „Ik heb de social media accounts en de mailadressen van FvD. Ik kan die mensen mailen voor een verkiezing en het zou gek zijn als het bestuur mij tegenhoudt.”

Volgens Baudet is de keuze voor een eventuele lijsttrekkersverkiezing niet aan het bestuur, maar aan de leden. „Als de meerderheid van de leden zegt, dat moet toch anders dan kan dat,” zegt Baudet woensdagmiddag tegen NOS. Hij oppert dat de mensen die hem weg willen hebben ook zelf een partij kunnen oprichten: „Als zij iets anders willen, waarom splitsen ze zich dan niet af?” Mocht hij de leiderschapsverkiezingen winnen, dan moeten bestuursleden die „tegen mij zijn” opstappen, zegt Baudet.