Moederdag 2020: opritkoffie en vliegtuiggroet

Vince (4 jaar) en Tycho Groot (7 jaar) zijn geconcentreerd bezig met het inkleuren van een T-shirt en willen daar hun moeder mee verrassen op Moederdag Ⓒ Foto Rene Bouwman

Utrecht - Coronavirus of niet, we vieren gewoon Moederdag. Om ’te eren wie ere toekomt’ laten de Nederlanders zich op deze tweede zondag in mei van hun creatiefste kant zien.