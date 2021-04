Man in Engeland berooft McDonalds en eist kipnuggets

Rudi Batten wildeeen portiekipnuggets meenementoen hij de McDonalds beroofde. Ⓒ SWNS

Yate - Een man in Engeland is aangehouden, omdat hij een McDonalds-restaurant had beroofd. Dat zijn buit zo’n 430 pond bedroeg, was voor de overvaller niet genoeg. Hij eiste een portie kipnuggets.