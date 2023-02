Toestel keert terug naar Schiphol Brand in keuken KLM-vliegtuig

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Michel van Bergen

Schiphol - Een KLM PH-BQO die donderdagmiddag vanaf Schiphol onderweg was naar Johannesburg is teruggekeerd nadat er een brandje was ontstaan in de keuken van het toestel.