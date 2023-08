Nederland raakt door vertrek Timmermans positie van eerste vice-voorzitter EC kwijt

EU-kopstuk Ursula von der Leyen heeft in een brief aan demissionair premier Mark Rutte laten weten dat Nederland iemand mag voordragen. Aanvankelijk leek de voorzitter van de Europese Commissie het een goed idee te vinden om Den Haag twee kandidaten naar voren te laten schuiven: een man en een vrouw. Von der Leyen zou zo zelf meer de regie in eigen hand kunnen houden. Maar om nog onduidelijke redenen ziet de ’Brusselse barones’ toch af van dit verzoek.

Het demissionaire kabinet buigt zich naar verwachting vrijdag tijdens de wekelijkse ministerraad over de opvolgingskwestie. In de Europese verdragen is vastgelegd dat een lidstaat een Eurocommissaris mag voordragen in overleg met de Commissievoorzitter. Het Europees Parlement zal verder nog een hoorzitting houden, tijdens een geheime stemming kunnen ze hun oordeel vellen over een kandidaat. De post is slechts voor een jaar.

’Hangt af van kandidaat’

Het is nog onduidelijk of Nederland opnieuw de klimaatportefeuille krijgt. „Dat hangt af van de kandidaat”, aldus een EU-bron. Von der Leyen heeft de onbekende Slowaakse Eurocommissaris Maroš Šefčovič aangewezen als nieuwe eerste vice-voorzitter. Hij neemt ook tijdelijk het groene dossier over.

Zowel in Brussel als Den Haag wordt er driftig gespeculeerd over wie kans maakt op de goedbetaalde baan. Ministers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Kajsa Ollongren (D66) worden genoemd, evenals staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66), Europarlementariër Esther de Lange (CDA) en oud-minister Stef Blok (VVD). De rechterhand van Timmermans, voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, heeft naar verluidt ook interesse.

Wachtgeldregeling

Timmermans heeft dinsdag zijn ontslag ingediend. De Telegraaf onthulde eerder al dat hij ’voorlopig’ gebruik zal maken van een riante Brusselse wachtgeldregeling. Von der Leyen heeft de onbekende Slowaakse Eurocommissaris Maroš Šefčovič aangewezen als tijdelijke ’Europese klimaatpaus’.

In een verklaring bedankt Von der Leyen haar collega Timmermans voor ’zijn gepassioneerde en onvermoeibare inzet’ op het klimaatdossier. „Dankzij zijn uitstekende bijdrage en sterke persoonlijke betrokkenheid hebben we grote vooruitgang geboekt in de richting van de toekomstige doelstelling om van de EU het eerste klimaatneutrale continent te maken.” Geestig is dat de Duitse topvrouw de ’collegiale stijl’ van Timmermans roemt. Het is in Brussel een publiek geheim dat de twee EU-kopstukken niet altijd goed met elkaar konden opschieten.