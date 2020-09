Geen onderzoek naar schaduwen advocaten in Marengo-zaak

Advocaat Nico Meijering en een kantoorgenoot zijn vorig jaar juni gevolgd op een zakelijke reis naar Dubai. Volgens een tip zouden zij mogelijk een afspraak hebben met de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in Marengo. Dat bleek niet het geval. De schaduwoperatie werd onlangs bekend door een publicatie in het AD.

De VCAS heeft betoogd dat het schaduwen van advocaten niet door de beugel kan. Dat de actie onder de pet is gehouden, vindt zij al evenmin acceptabel.

Maandag schrijft de procureur-generaal dat hij het gevraagde onderzoek niet op touw zal zetten, omdat de strafzaak nog onder de rechter is. Die zal zich eerst een oordeel moeten vormen over de heikele kwestie van het volgen.

In het verzoek had de VCAS dat al onderkend, maar ze tekende daarbij aan dat het nog jaren kan duren voordat dat rechterlijk oordeel er is. De zaak is namelijk nog in de inleidende fase. De vereniging vond de „rechtsstatelijke en maatschappelijke belangen” die van de strafzaak overstijgen en daarom een onderzoek van de procureur-generaal noodzakelijk.

De procureur-generaal kan als toezichthouder onderzoek naar het OM doen, op basis van de Wet op de rechterlijke organisatie.