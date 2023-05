Toespraak Adolf Hitler afgespeeld in Oostenrijkse trein

Uit onderzoek komt naar voren dat de verdachten zichzelf met een sleutel toegang hadden verschaft tot een van de intercomtoestellen in de rijtuigen. Vervolgens speelden ze bij een intercom met een telefoon fragmenten af van een toespraak van Hitler, die in 1889 in Oostenrijk werd geboren.

De verdachten zijn volgens ÖBB geen medewerkers van het bedrijf. De twee werden door de politie opgespoord aan de hand van videobeelden. Ze waren herkenbaar in beeld toen ze uit de trein stapten, aldus de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij.

Het is niet duidelijk hoe de verdachten aan de sleutel zijn gekomen. „Het is een standaardsleutel die in heel Europa wordt gebruikt en waarvan er waarschijnlijk tienduizenden zijn”, aldus een woordvoerder van de ÖBB.

Het incident vond plaats tussen Sankt Pölten en Wenen. Op hetzelfde traject werden volgens de ÖBB recent in twee treinen via de intercom een „onzinnige en verwarrende mix” van kinderliedjes en oude, gebrekkige aankondigingen uitgezonden.