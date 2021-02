Kind overleden door aanrijding in Hoogezand: buurt zwaar aangedaan

Het ongeval vond plaats aan de Neptunes. Buurtgenoten en passanten zijn zwaar aangedaan door het fatale ongeval in hun buurt. De politie doet al urenlang onderzoek. „Dit is zo triest. Ik ben boos en verdrietig. Boos dat een familie hun zoontje heeft verloren en boos dat mensen met hun smartphone stonden te fotograferen. Ik heb ze waar mogelijk maar weggestuurd en kreeg commentaar of ik opzij kon gaan”, zegt een Groningse fel en emotioneel. „Er was zelfs een soort opstootje, waar de politie kwam ingrijpen. Mijn zoon probeerde het te stoppen.”

De Groningse en andere omstanders kennen de buurt op hun duimpje. „Je moet oppassen in de auto. Lage versnelling, rustig rijden. Er staat bijvoorbeeld al een tijd een keet en eerder een dixi daar, waar kinderen onverwacht achter vandaan kunnen komen.”

Buurtgenote Mattie Houkes zegt met de schrik nog in de ogen: „Ik ben moeder en oma. Vreselijk. Er moet wat gedaan worden aan het verkeer hier, maar het is eigenlijk al te laat.” Haar dochter Kim komt ook aan en schudt het hoofd. „Heel erg, hoe het ook gebeurd is. Het is een wijk met veel kinderen.”