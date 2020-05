LIVE | Britse dodental door coronavirus stijgt tot 31.587

Het dodental als gevolg van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot 31.587. Dat is een stijging met 346 in de afgelopen 24 uur, zei minister van Transport Grant Shapps tijdens de dagelijkse nieuwsbriefing van de regering.

In Engeland waren er 207 nieuwe sterfgevallen in ziekenhuizen, wat het totaal op 22.972 brengt. Schotland bevestigde 36 overlijdens, het totaal nam toe tot 1847. Er waren negen doden in Wales, waardoor het totale aantal dodelijke slachtoffers daar op 1099 kwam.

De minister zei ook dat het aantal dagelijkse coronavirus-tests voor de zevende dag op rij nog onder het doel van 100.000 viel. In totaal werden 96.878 tests uitgevoerd in de afgelopen 24 uur, vergeleken met 97.029 de dag ervoor.

