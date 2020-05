LIVE | ’Britse regering wil twee weken quarantaine voor alle reizigers’

AMSTERDAM - Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Inmiddels zijn er zeker 276.000 doden te betreuren en bijna vier miljoen besmettingen bekend. De druk op China om een onafhankelijk onderzoek naar het ontstaan van het virus in te stellen, neemt intussen internationaal toe.Volg de laatste mondiale ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.