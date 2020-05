LIVE | Italië en Frankrijk: dagelijkse dodental steeds lager

Het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden in Italië is lager dan een dag eerder. Het geregistreerde dodental van de afgelopen 24 uur staat op 194, tegenover 243 een dag eerder. Zeker 30.395 mensen zijn aan het virus overleden. Ook Frankrijk meldt zaterdag hoopvolle cijfers.

Bij 1083 mensen is het virus vastgesteld. Dat is ongeveer 300 minder dan op vrijdag. Daarmee komt het geregistreerde aantal besmettingen op 218.268.

Italië heeft na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het hoogste geregistreerde dodental door Covid-19. Qua besmettingen hebben alleen de VS en Spanje een hoger cijfer.

Parijs: laagste aantal coronadoden sinds april

In Frankrijk zijn de afgelopen 24 uur tachtig mensen overleden aan het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds begin april. Vrijdag overleden 243 mensen. Het geregistreerde dodental staat nu op 26.310.

De druk op de ziekenhuizen en intensive cares in Frankrijk blijft teruglopen, want er liggen wederom minder mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Momenteel liggen er 2812 mensen op de ic en 22.614 in het ziekenhuis. Het aantal vastgestelde besmettingen in het land is opgelopen met 433 tot 138.854.

