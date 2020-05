LIVE | Minder dagelijkse sterfgevallen door virus in Spanje

In Spanje zijn in 24 uur vijftig minder mensen overleden aan het coronavirus dan vrijdag. Het aantal overleden patiënten komt daarmee zaterdag op 179. Er zijn ruim zeshonderd meer besmettingen geregistreerd en het zwaar getroffen Zuid-Europese land heeft daarmee bijna 223.580 besmettingen en 26.478 sterfgevallen geteld. Ongeveer 170.000 patiënten zijn al genezen, terwijl er rond de 2000 patiënten in ernstige toestand worden verpleegd.

In heel de wereld zijn er circa vier miljoen gevallen vastgesteld en 275.000 patiënten overleden. Volgens cijfers van statistieksite Worldometers worden er nu in heel de wereld bijna 50.000 mensen behandeld die er zeer ernstig aan toe zijn als gevolg van het in december in China opgedoken virus. De wereldbevolking telt circa 7,7 miljard mensen,

Bekijk hier de live-blog van vrijdag.

De hoofdpunten van vandaag:

Binnenland:

’Coronavirus mogelijk seksueel overdraagbaar’

Coronacentrum in Van der Valk Roermond sluit: niet meer nodig

Derde vliegtuig uit Marokko vannacht aangekomen in Nederland

RAI wil voor automobilist af van theorie-examen motor

KLM-topman Elbers: ’Uithuilen en opnieuw beginnen’

Zeeland gaat geleidelijk meer toeristen toelaten

Touringcarbranche wil bijspringen in openbaar vervoer

Buitenland:

Minder nieuwe coronadoden in België dan vrijdag

Premier Noordrijn-Westfalen roept op: grenzen open

Daling van coronadoden VS

Mexico komt met versoepel-plan, meeste van Argentinië uit lockdown

Roy (75) van Siegfried overleden aan corona

Ruim 4 miljoen besmettingen met coronavirus wereldwijd

Financieel:

Coronacrisis breekt opgaande exporttrend sierteelt

Koolmees: bedrijven met loonsubsidie mogen straks mensen ontslaan

Wall Street hoger ondanks historische piek werkloosheid

Sport:

Peter Bosz: ’We begrijpen dat alles anders wordt’

’Geruime tijd geen publiek desastreus voor Eerste Divisie’

Entertainment: