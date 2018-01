Ruim 10 miljoen mensen bezoeken dierentuinen

Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - De veertien grootste dierentuinen in Nederland hebben vorig jaar 10,5 miljoen bezoekers ontvangen. Dat is 2 procent meer dan in 2016, meldt de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Het bezoek aan dierentuinen vertoont sinds 2013 een stijgende lijn. In 2016 bezochten 10,3 miljoen mensen dierentuinen van de NVD en dat was 7 procent meer dan in 2015.