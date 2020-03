Minister zegt steun toe om filmsector overeind te houden

„Veel producenten, distributeurs en festivals hebben zich al bij ons gemeld”, stelt Beyer. „Het gaat bijvoorbeeld om filmopnames die nu niet plaats kunnen vinden, filmdistributeurs die klappen krijgen omdat de bioscopen wekenlang dicht zijn of festivals die na een jaar van voorbereidingen dit jaar niet doorgaan. Het gaat ook om mensen die in de sector werkzaam zijn. Veel freelancers zitten opeens zonder werk. Deze mensen moeten door de onzekere periode die ons nu wacht heen worden geholpen.”

Hij kan nog niet zeggen hoeveel mensen in de filmsector geraakt worden door de gevolgen van de coronacrisis. Ook is nog niet duidelijk hoeveel filmproducties getroffen zijn of moeten worden uit- of afgesteld.

Het Filmfonds hoopt met het ministerie snel concrete maatregelen te kunnen presenteren. De kans is reëel dat de overheid de sector financiële steun moet gaan bieden, erkent Beyer. Maar daar zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt.