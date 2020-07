LIVE ’Hoog verzuim zorgpersoneel dat werkte tijdens coronacrisis’

Van het personeel dat heeft gewerkt tijdens de coronacrisis in het Tilburgse Tweestedenziekenhuis is 10 procent met ziekteverlof. Dat zegt ziekenhuisdirecteur Bart Berden in het NPO radio 1-programma Dit is de Dag.

„Het ziekteverzuim is normaal gesproken 4 tot 5 procent en nu is dat tot het dubbele aan toe” meldt Berden. Daarnaast constateert hij dat zijn personeel oververmoeid is. „Ik spreek mensen die terugkomen van vakantie en nog steeds moe zijn.”

Ziekenhuizen zijn in zijn ogen nog niet klaar voor een mogelijke tweede coronagolf. Zo is een andere werkwijze nodig rond de ic-bedden. „Dat kost maanden tijd om te regelen en die tijd is er mogelijk niet.”

De ziekenhuisdirecteur zegt te zijn geschrokken van het toenemende aantal coronabesmettingen. „We leven boven onze stand. We doen alsof er niets meer aan de hand is. We houden ons niet meer aan de regels en we doen alsof de ziekenhuizen het wel aankunnen en dat is niet zo. Als het aantal besmettingen toeneemt, dan komen er vanzelf meer mensen in het ziekenhuis. Daar kun je donder op zeggen.”

