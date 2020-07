LIVE - Noord-Korea roept noodtoestand uit vanwege coronavirus

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de noodtoestand uitgeroepen in de stad Kaesong nadat daar eerder het eerste geval van een vermoedelijke coronabesmetting is vastgesteld. Ook schakelt het land over naar het „maximale noodsysteem” tegen het coronavirus, melden staatsmedia zondag.

Tijdens een noodvergadering van het politbureau die zaterdag werd gehouden, zei Kim ook dat hij „de preventieve maatregel had genomen om Kaesong volledig te blokkeren” nadat een vluchteling op 19 juli terugkeerde naar de grensstad Kaesong. Hij stak de militaire demarcatielijn over, drie jaar nadat hij naar het zuiden was gevlucht, aldus staatspersbureau KCNA. De persoon vertoonde symptomen van het coronavirus, meldden staatsmedia zondag.

„Om de huidige situatie aan te pakken, kondigde hij de noodtoestand in het relevante gebied af en verduidelijkte hij de vastberadenheid van het centrale comité van de partij om over te schakelen van het nationale anti-epidemische noodsysteem naar het maximale noodsysteem en een alarm van topklasse af te geven”, schrijft KCNA.

