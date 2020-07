Ruim 15 miljoen coronabesmettingen, 9 miljoen daarvan hersteld

Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse website Worldometer, die alle beschikbare cijfers optelt. De Verenigde Staten zijn al een tijdje het zwaarst getroffen land met ongeveer 145.000 coronadoden en ruim 4 miljoen besmettingen. In Nederland zijn iets meer dan 52.000 infecties en 6136 doden geregistreerd.

De officiële cijfers geven geen volledig beeld van de omvang van de uitbraak. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC stelde deze week dat het echte aantal besmettingen in delen van de VS twee tot zelfs dertien keer hoger kan zijn dan is gemeld, berichten Amerikaanse media. Onderzoekers baseren dat op tests waarbij wordt gekeken hoeveel mensen antistoffen tegen het virus in hun bloed hebben.

Verantwoordelijkheden en werkwijzen

Amerikaanse experts morren over de wijze waarop de landelijke overheid de uitbraak probeert te weerstaan. Er ligt veel verantwoordelijkheid bij de staten en die hebben niet allemaal dezelfde werkwijze. Een voormalige CDC-topman roept regionale gezondheidsautoriteiten in The New York Times op de gegevens over het coronavirus overal op dezelfde manier bij te houden.

Dr. Thomas R. Frieden vindt dat staten nu te weinig bruikbare gegevens aanleveren. Hij pleit voor een openbaar dashboard, iets wat bijvoorbeeld ook door de Nederlandse overheid wordt bijgehouden, waarop dagelijks belangrijke gegevens worden gepubliceerd. Het gaat dan om informatie over zaken als ziekenhuisopnames, sterfgevallen en aantallen zieke zorgverleners.

Frieden krijgt veel bijval van andere prominente deskundigen, die vinden dat de CDC maanden geleden al met dergelijke richtlijnen had moeten komen. „De federale overheid had sinds maart moeten eisen dat iedere staat en territorium met dit soort gestandaardiseerde informatie komt”, zegt een specialist van een centrum van de universiteit van Columbia dat zich bezighoudt met rampenvoorbereiding.