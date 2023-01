Nederlander (17) in Griekenland vast voor misbruiken meisje (9)

Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

THESSALONIKI - Een 17-jarige Nederlandse jongen is opgepakt in Griekenland omdat hij een 9-jarig meisje seksueel misbruikt zou hebben, melden Griekse media. Hij had tijdens de aanhouding een mes bij zich.