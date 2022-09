Oorlog in Oekraïne Dag 218 van de invasie LIVE | Erdogan dringt aan op onderhoud met Poetin over Russische referenda in Oekraïense gebieden

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. Na Poetins oproep tot een gedeeltelijke mobilisatie zijn er protesten uitgebroken in Rusland. Moskou heeft intussen omstreden referenda gehouden in gebieden in het oosten en zuiden van Oekraïne. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.