Oorlog in Oekraïne Dag 218 van de invasie LIVE | Russen vertellen waarom ze vluchten uit Rusland: ’Ergste moet nog komen’

Drukte bij de Russische grens met Finland Ⓒ ANP / AFP

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. Na Poetins oproep tot een gedeeltelijke mobilisatie zijn er protesten uitgebroken in Rusland. Moskou heeft intussen omstreden referenda gehouden in gebieden in het oosten en zuiden van Oekraïne. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.