Nieuwe vertraging Lelystad Airport om ’foute stikstofgegevens’

Lelystad Airport heeft in het verleden een zogenoemde ’PAS-melding’ gedaan, waardoor zij in de rij stond voor legalisatie voor de stikstofuitstoot rond het vliegveld. Ook een heel aantal boeren staat op deze lijst, waarvan er tot op heden enkele tientallen daadwerkelijk zijn ’goedgekeurd’.

Lelystad Airport had ook zo’n aanvraag ingediend. Het kabinet heeft van meet af aan gezegd dat PAS-melders, na controle van de melding, van een natuurvergunning worden voorzien. Om in aanmerking te komen voor het legalisatieprogramma loopt er een zogeheten ’verificatieproces’ bij alle PAS-melders om na te gaan of aan criteria is voldaan.

„De PAS-melding Lelystad Airport is geverifieerd op dezelfde basis als alle andere meldingen. De uitkomst is dat Lelystad Airport niet voldoet aan de criteria om als PAS-melder een natuurvergunning te krijgen”, meldt een woordvoerder van stikstofminister Christianne van der Wal.

Volgens de minister wijkt de situatie af van de melding zoals die is gedaan. „De afwijking betreft invoergegevens met betrekking tot de warmte-inhoud van vliegtuigmotoren en gegevens over de verkeerstoename op het wegennet rondom de beoogde luchthaven.”

Dat betekent dat het vliegveld geen natuurvergunning krijgt via het legalisatieprogramma voor de PAS-melders.

„Maar Lelystad Airport heeft uiteraard wel de mogelijkheid om zelf stikstofruimte te realiseren – om zo aan een aanvraag voor een natuurvergunning te voldoen”, meldt een woordvoerder van Van der Wal. Dat betekent dat bijvoorbeeld boeren of andere stikstofuitstoters in de omgeving kunnen worden uitgekocht. „Maar dat moet de aanvrager wel zelf regelen. En dat kost tijd”, zegt de woordvoerder van Van der Wal.

Zowel Schiphol - dat ook nog geen natuurvergunning heeft - als Lelystad Airport hebben al wel zulke reguliere aanvragen ingediend bij het ministerie. „Dat proces wordt gewoon vervolgd”, aldus de woordvoerder van Van der Wal. „Maar Lelystad Airport zal dus nu zelf voor stikstofcompensatie moeten zorgen en loopt niet langer mee in het rijkstraject voor legalisatie van de PAS-melders.”