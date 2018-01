Baudet: tekst bij Uruzgan anders bedoeld

Baudet gaf zijn korte video vanuit een vliegtuig boven de Afghaanse provincie Uruzgan de begeleidende tekst: „Zoveel respect voor onze militairen hier!” De Nederlandse missie in Uruzgan is echter al jaren geleden geëindigd. De FvD-leider kreeg daarom hoon over zich heen op sociale media.

„Heel pijnlijk dit. In de Kamer had Baudet zoveel respect voor onze militairen dat hij de debatten oversloeg en ongezien tegen de verlenging van de huidige Afghanistan-missie stemde”, aldus bijvoorbeeld D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op Twitter.

’Kon maar korte tekst kwijt’

Maar Baudet zegt dat hij niet zozeer ’hier’ in Uruzgan bedoelde, als wel Afghanistan in zijn geheel, waar nog wel Nederlandse militairen aan een NAVO-opbouwmissie deelnemen. Hij wijst erop dat hij maar een korte tekst kwijt kon en achteraf het woord ’hier’ misschien had moeten weglaten.

„Dit was het gevoel dat ik had toen ik eroverheen vloog”, aldus Baudet over zijn tekst. Hij herhaalt dat hij „heel veel respect” heeft voor de militairen die waar dan ook in Afghanistan zitten en zaten en er hebben gevochten.