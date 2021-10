Moord op Afghaanse tolk slaat in als bom: ’Ze hadden allang in veiligheid moeten zijn’

Binnenland

Eindhovense terreurverdachten langer vast

De negen terreurverdachten die in Eindhoven zijn aangehouden, blijven langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald. Zeven van hen blijven zestig dagen langer vastzitten. Bij twee verdachten is de voorlopige hechtenis met dertig dagen verlengd.