Gevangenisbezoeker blijkt nog straf open te hebben staan en kan meteen de cel in

De politie in Amsterdam bleek namelijk op zoek te zijn naar hem, zo schrijven de collega’s van Alphen aan den Rijn op Facebook. De man was het personeel overigens al opgevallen, omdat ze vermoedden dat hij verdovende middelen de gevangenis in probeerde te smokkelen. Die werden niet aangetroffen, maar dat maakte niet uit, want hij moest toch al blijven.

„Hij mocht dus de gevangenis niet verlaten zonder te betalen”, zo grapt de politie. Waarvoor de man gezocht werd, is onduidelijk. De Alphense agenten hebben hem overgedragen aan de collega’s uit Amsterdam.