Vrouw met ’verkeerde kraslot’ wint hoofdprijs van 5 miljoen dollar

Osana Zaharov (46) had meteen door dat ze een verkeerd lot had gekregen. „Ik voelde mij schuldig om het terug te geven, dus bedacht me om het dan maar te houden. Sterker nog, ik heb het een paar weken gebruikt als boekenlegger, toen ik alsnog besloot om het lot open te krassen”, luidt haar statement volgens de loterij.

Nu kan ze miljoenen boekenleggers kopen. Haar 5 miljoen wordt over een tijdsbestek van 20 jaar uitbetaald. „Ik win nooit wat. Ik was er eigenlijk zeker van dat dit lot nep was. Bij het hoofdkantoor van de loterij bleek het toch écht de winnende te zijn.”

Zaharov wil van het geld met haar gezin op vakantie naar de Bahamas. Verder houdt ze het geld achter voor de studie van haar kinderen.