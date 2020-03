’Poedelnaakte man gooit worsten naar caissière benzinepomp’

Jalen C. ging zonder kledij de winkel bij een benzinestation in Powell binnen. Hij pakte een fles water en ging vervolgens zonder te betalen weg, wordt in rechtbankdocumenten beschreven.

Even later kwam C. weer binnen, schoof producten van de planken, sloeg een vrouw en begon worsten naar een caissière te gooien, verklaarde een getuige.

De politie werd al snel gealarmeerd, waarna agenten C. konden arresteren. Hij wordt verdacht van mishandeling.