Opnieuw ontsnapping tbs’er uit Pompekliniek: politie met man en macht op zoek naar zedendelinquent

Dat melden goed ingevoerde bronnen binnen de kliniek Pompestichting aan De Telegraaf. Een woordvoerder van de kliniek bevestigt dat een tbs’er zich heeft onttrokken tijdens verlof en dat FastNL is ingeschakeld, maar wil om privacyredenen verder niets zeggen over de achtergrond van de man. Het gaat om Bert O., een pedoseksueel. Dat bevestigt zijn advocaat Job Knoester. ,,Mijns inziens is er geen acuut delictgevaar bij hem, en mogelijk speelde bij hem frustratie over te lange doorlooptijden in de kliniek een rol.”

Het is het zoveelste incident rond de kliniek, die flink onder vuur ligt na een aaneenschakeling van blunders. Zo meldde De Telegraaf eerder al dat in maart tbs’ers enige tijd ongelimiteerd toegang gehad tot het internet. Toen het lek werd ontdekt is onmiddellijk ingegrepen. De directie heeft een onderzoek ingesteld naar de fout.

Vorig jaar ontsnapten twee tbs’ers op kinderlijk eenvoudige wijze uit het gebouw. Beiden waren betrokken geweest bij een levensdelict. In nog geen vijf jaar tijd wisten vijf tbs’ers uit de kliniek te ontsnappen. En dat staat nog los van de patiënten die tijdens een verlof de benen namen. De tbs-kliniek kreeg in 2020 van de Inspectie Justitie en Veiligheid al een gele kaart voor ernstige incidenten en een lakse houding.

Klinieken onder grote druk

In november vorig jaar stak een tijdens verlof ontsnapte tbs’er een 27-jarige vrouw in Soest neer. De vrouw raakte daarbij zwaargewond. De man werd uiteindelijk in Bergschenhoek aangehouden. In ruim vijf jaar tijd waren er ruim 450 incidenten in tbs-klinieken. Die staan onder grote druk door een sterk toenemende instroom en teruglopende uitstroom van patiënten. Sinds 2016 is het aantal tbs-opleggingen verdubbeld. Ook is er te weinig gekwalificeerd personeel en is de problematiek van de patiënten veel complexer geworden.