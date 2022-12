China gooit deuren open en schrapt quarantaineplicht

De vlag bij China-reisspecialist Dimsum Reizen kan evenwel nog niet uit. „We wachten nog even, ik ken mijn pappenheimers”, grinnikt oprichter Christel van Bree. Want het is nog volstrekt onduidelijk of je als toerist ook het land door kan reizen. „Veel wijken, districten en provincies zijn vooralsnog min of meer afgesloten. Onze Chinese partners zijn aan het kijken wat er nu wel en niet mogelijk is. We weten dat zakenreizigers bijvoorbeeld treinkaartjes en binnenlandse vluchten kunnen kopen, maar geldt dat ook voor toeristen?”

De reisspecialisten die zijn focussen op China hebben drie helse jaren achter de rug. Want een rondreis op poten zetten was domweg onmogelijk met alle strenge Chinese regels. „Het heeft heel lang geduurd, en dan ineens wordt er van hogerhand een versoepeling aangekondigd. Een typisch Chinese zet, maar lagere overheden moeten dit nog gaan uitvoeren en dat duurt even.”

Voor mensen die graag bij familie of geliefden langs willen is de versoepeling per 8 januari echter wél een heel concrete stap in de goede richting, zegt Van Bree. „Al gaan mensen nu ook al hoor. Die moeten dan in quarantaine, mijn Facebook staat vol met foto’s vanuit hotelramen”, zegt ze. En vaak was het de afgelopen tijd zo dat als je je verplaatste door het land, je opnieuw in quarantaine moest. Daarvoor was China zelf een onneembare vesting als ’normale’ reiziger.

Een heikel punt is wel hoe mensen naar China gaan reizen. Er wordt nog maar mondjesmaat gevlogen, en de prijzen zijn exorbitant. Etihad kondigde wel direct op dinsdag een extra vlucht aan naar China en het ligt voor de hand dat andere luchtvaartmaatschappijen dat ook zullen doen. Mits dat van de autoriteiten mag.

VIDEO: Terwijl China weer zijn deuren opent, liggen de ziekenhuizen overvol vanwege het hoge aantal besmettingen.