Libische verdachte (22) steekpartij Parijs ’had het land al uit gemoeten’

Volgens Le Figaro gaat het om een 22-jarige Libiër, die in 2019 naar Frankrijk is gekomen. Hij is onder meerdere namen bekend bij de politie, vanwege meerdere kleine delicten, waaronder diefstal. Hij werd geïdentificeerd aan de hand van zijn vingerafdrukken. De man heeft meerdere malen in de gevangenis gezeten en probeerde één keer te ontsnappen.

De dader had in de zomer van 2022 een bevel gekregen om het land te verlaten, maar is gebleven. Frankrijk zet op dit moment geen mensen uit naar Libië. ,,Ten eerste omdat het land instabiel is. Ten tweede omdat we hun identiteit niet bevestigd kunnen krijgen door Libië”, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken aan Le Figaro weten.

De man had zelf een ‘wapen’ geproduceerd, dat op een priem leek: twee ijzeren punten, met plakband aan elkaar getapet.

De dader maakte vijf slachtoffers: vier reizigers en een agent van de grenspolitie, die niet aan het werk was, maar wel een kogelvrijvest droeg, wat waarschijnlijk zijn leven heeft gered. De Libiër werd overmeesterd door twee agenten van de grenspolitie en een compagnie van een speciale nachtpolitie, die het vuur op hem opende. Een van hen was niet in dienst, maar had wel zijn vuurwapen bij zich. De dader raakte gewond aan zijn longen en is in levensgevaar.

Politie snel ter plaatse

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmarin heeft „de snelle en moedige reactie” van de politie geprezen. Darmarin is naar het station gegaan om poolshoogte te nemen. Ook politiechef Laurent Nuñez en burgemeester Anne Hidalgo gingen langs op het station.

De sporen 15,16 en 17 werden afgezet, volgens Franse media. Op die sporen vertrekken onder meer treinen richting Noord-Frankrijk, België en Nederland. Het treinverkeer van en naar het treinstation was enige tijd ontregeld door het incident, zo liet de Franse spoorwegmaatschappij SNCF weten op Twitter. Het station Gare du Nord behoort tot de drukste ter wereld. Het dient onder meer voor de treinverbindingen met Amsterdam, Brussel en Londen.