Man steekt zes mensen neer in treinstation Parijs

Onder de zes gewonden is een politieagent. Volgens Franse media zijn de zes niet levensgevaarlijk gewond. De verdachte zou bij de aanhouding lichtgewond geraakt zijn. Zijn motief is nog onduidelijk. Ook is het onbekend wat voor steekwapen hij gebruikte. Op Twitter bedankt de minister van Binnenlandse Zaken de politie voor „hun doeltreffende en moedige optreden.”

Het treinverkeer van en naar het treinstation is ontregeld door het incident, zo laat de Franse spoorwegmaatschappij SNCF weten op Twitter. Het station Gare du Nord behoort tot de drukste ter wereld. Het dient onder meer voor de treinverbindingen met Amsterdam, Brussel en Londen.