Noord-Korea vuurt eerste ballistische raket van dit jaar af

Ⓒ ANP / Associated Press

PYONGYANG - Noord-Korea heeft zaterdag weer een ballistische raket afgevuurd volgens Japan en Zuid-Korea. De eerste raket van 2023 vloog vanaf de oostkust in de richting van de Japanse Zee. Tokio meldt dat het projectiel in het water is geland, waarschijnlijk op zo’n 200 kilometer ten westen van Hokkaido.