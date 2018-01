Twee jongens vast in omstreden lift station Winsum

De lift ligt al langere tijd onder vuur. De lift zorgt namelijk al langere tijd voor problemen, zo is het erg gevoelig voor storingen en voor vandalisme. Voor ProRail was dat in juli 2016 reden om de gemeente te laten weten de lift te laten vervangen voor een hellingbaan.

Hier kwam het bedrijf later toch op terug. Er wordt een nieuwe lift geplaatst die hopelijk de problemen achter zich zou moeten laten. De nieuwe generatie liften is minder gevoelig voor vandalisme waardoor er minder storingen zouden moeten zijn.

Opgesloten

Dat er van zowel een nieuwe lift als hellingbaan nog geen sprake is, kwam de twee jongens vanmiddag niet goed uit. Door de brandweerlieden is de deur geforceerd geopend waarna ze de twee eruit hebben geholpen. Vervolgens is de lift met moeite naar beneden gelaten, hier kon ook de fiets uit de lift worden gehaald.

De twee zaten uiteindelijk een kleine drie kwartier opgesloten.