Bannon: ’Ontmoeting Trump jr. met Russin was landverraad’

Dat zegt Steve Bannon in het boek Fire And Fury van de Amerikaanse journalist Michael Wolff, waarvan de Britse krant The Guardian een voorpublicatie heeft. Zijn uitspraken zijn brisant, want Bannon wordt, zelfs na zijn gedwongen vertrek uit het Witte Huis, gezien als een van de trouwste bondgenoten van Trump.

Bannon, die inmiddels weer hoofdredacteur is van de rechtse website Breitbart na voor Trump te hebben gewerkt als campagnebaas en chef strategie, doet bijzonder laatdunkend over de ontmoeting van Trump Jr., Kushner en Manafort: „De drie belangrijkste jongens in de campagne leek het een goed idee om een vertegenwoordiger van een buitenlandse regering uit te nodigen voor een gesprek in Trump Tower, zonder dat daar advocaten bij waren.”

’Beter in een motel’

„Zelfs als je niet denkt dat het verraderlijk, onpatriottisch en bad shit was - en ik denk van wel - dan nog had je de FBI meteen moeten bellen.”

Het had Bannon een beter idee geleken als de ontmoeting had plaatsgevonden in een motelletje ergens in New Hampshire en dat Team Trump alleen advocaten zou hebben gestuurd. Dan zou het Trump-team er nooit door worden achtervolgd, denkt Bannon.

De ontmoeting was opgezet, nadat het campagneteam de toezegging had gekregen dat ze belastende informatie over Hillary Clinton zouden krijgen. Donald Trump Jr. reageerde in een mailtje dolenthousiast op het aanbod: „Ik hou d’r van!”

Munitie voor Mueller

Het vermoeden van Bannon is dat de ontmoeting centraal zal komen te staan in het onderzoek van speciaal aanklager Robbert Mueller, die de vermeende samenspanning tussen Team Trump en het Kremlin onder de loep houdt: „Muellers pad om Trump te verneuken loopt via Paul Manafort, Don Jr. en Jared Kushner.”

Bannon denkt dat Mueller met name Donald Trump Jr. op de korrel zal nemen: „Ze gaan Don Junior live op televisie breken alsof hij een eitje is.”