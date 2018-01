Drie gardisten gedood in Iran

Het incident gebeurde in de noordwestelijke stad Piranshahr, bij de grens met Irak. Dat meldt persbureau Mehr, op basis van een verklaring van de Revolutionaire Garde. Daarin staat niet of de ongeregeldheden te maken hebben met de recente onlusten in het land. Wel heeft de commandant van de gardisten laten weten troepen te hebben gestuurd naar Hamadan, Isfahan en Lorestan in verband met de opstand.

De IRGC is een machtige tak van de Iraanse gewapende strijdkrachten en opgericht na de revolutie van 1979. Het korps telt naar verluidt 125.000 man, op de grond, in de lucht en op zee. Belangrijkste taak is het bewaken van de nationale veiligheid.

Iran zet gardisten in om rellen te beteugelen

Iran heeft zijn Revolutionaire Garde ingezet in een poging de protesten in het land in te dammen. Troepen van de speciale strijdmacht zijn gestuurd naar de regio’s Hamadan, Isfahan en Lorestan, na zes dagen van opstand. Door de onlusten zijn tot nu toe naar verluidt 21 mensen omgekomen.

Ook woensdag zijn - net als zaterdag - in verscheidene Iraanse steden weer duizenden aanhangers van de regering de straat opgegaan. Ze willen daarmee hun steun betuigen aan het regime. Dat is een reactie op de plotselinge golf van protest tegen het regime die zich afgelopen donderdag vanuit het noordoosten over heel Iran verspreidde. De demonstraties van de regeringsaanhangers lijken niet geheel spontaan, maar juist georganiseerd.

Meer dan duizend mensen opgepakt

In de afgelopen dagen zijn al meer dan duizend mensen opgepakt. Een Europeaan is volgens justitie in het district Borujerd gearresteerd wegens het ophitsen van relschoppers. Hij was daarvoor opgeleid door een Europese geheime dienst, menen de autoriteiten.

De demonstraties begonnen als een oproep tot vertrek van het volgens veel Iraniërs falende regime. Aanvankelijk uitten betogers vooral hun woede over prijsstijgingen en corruptie, maar al snel werd geroepen om het vertrek van de regerende geestelijken. Van de tachtig miljoen inwoners leven er twintig miljoen onder de armoedegrens.

Trump moedigt protesten aan

President Trump heeft op Twitter de protesten meermaals aangemoedigd en de Iraanse autoriteiten gewaarschuwd. De Amerikaanse regering overweegt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in spoed bijeen te roepen. Dinsdag vroeg Amerika ook om een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad.

Veel landen melden bezorgd te zijn over de situatie in Iran, zoals Duitsland. Ook VN-chef Antonio Guterres riep de veiligheidstroepen en de demonstranten op om verder geweld achterwege te laten.