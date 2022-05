Trein botst op bestelbus: bestuurder gewond, trein ontspoord

In de trein raakte niemand gewond, aldus de politiewoordvoerder. De machinist is ter plekke onderzocht, hij is wel aanspreekbaar. De trein is gedeeltelijk ontspoord. Op beelden is te zien dat de trein nog rechtop staat. Het ongeval gebeurde op een onbewaakte overgang bij de Onsteinseweg. Bij de overgang landde een traumahelikopter.

Er is geen treinverkeer mogelijk tussen Vorden en Lichtenvoorde.

De gevolgen van de botsing zijn nog goed zichtbaar op de voorkant van de trein. Ⓒ Persbureau Heitink

Nieuws of tips? App naar onze whatsapp tiplijn (of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952).