Trein botst op bus met aanhanger: bestuurder gewond, trein ontspoord

Wonder boven wonder raakte de bestuurder van het busje slechts licht gewond. Ⓒ News United

VORDEN - Bij een aanrijding met een bedrijfsbus met aanhanger en een trein in het Gelderse Vorden is de chauffeur van de bus lichtgewond geraakt. Ook is de trein ontspoord, meldt ProRail. Of er gewonden zijn gevallen in de trein is niet duidelijk. Het ongeval gebeurde op een onbewaakte overgang bij de Onsteinseweg.