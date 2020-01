Getuige brand zorginstelling Hoorn: ’Heel heftig om te zien’

Ambulancepersoneel draagt zorg voor het slachtoffer. Onduidelijk is hoe slecht de gewonde er aan toe is. Een aantal andere bewoners werd in de ambulance of het ziekenhuis nagekeken in verband met ademhalingsmoeilijkheden.

Zwartgeblakerde ramen

Aan de achterzijde van een zijvleugel van het tehuis aan de Betsy Perk zijn zwartgeblakerde ramen te zien. De brand brak rond acht uur uit, op de tweede verdieping, vertelt een ooggetuige. „Er werd een man op de brandcard naar buiten gebracht. Zijn gezicht was helemaal zwart. Heel heftig om te zien. Dat blijft wel even bij”, vertelt ze.

In het wooncomplex in de wijk Kersenboogaard wonen onder meer mensen met een lichamelijke beperking. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Personeel van de flat helpt met het evacueren van bewoners. Die worden opgevangen in een wijkgebouw vlak in de buurt. Volgens de veiligheidsregio zijn twintig mensen opgevangen.

’Enorm schrikken’

„Het is wel enorm schrikken”, vertelt bewoonster Rita Chahat die op de begane grond woont en naar buiten kijkt. Ze durft niet naar binnen. „De brandweer staat hier niet voor niets. Straks ontploft er iets. Zolang al deze wagens er staan blijf ik buiten”, zegt ze bezorgd. Eerder op de avond zag ze zusters rennen en rook ze een brandlucht. „Toen wist ik dat er iets fout was”, vertelt Chahat. Het slachtoffer kent ze niet.

De brand trekt veel bekijks. Een oud-medewerkster is speciaal naar het tehuis gekomen, om hulp te bieden, maar dat is niet nodig. Ook familieleden van bewoners komen poolshoogte nemen. „Het is wel schrikken dit”, vertelt John. Zijn 89-jarige schoonvader woont in het verzorgingstehuis maar is niet geëvacueerd. „Hij is een nuchtere man en raakt niet zo snel in paniek”, glimlacht John.

Ruim twintig bewoners werden tijdelijk opgevangen in een naastgelegen wijkcentrum. Ze zijn inmiddels weer teruggebracht naar hun woning.