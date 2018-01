Vrouw heeft zes jaar lang ernstige darmproblemen door zakje ketchup

Het medische tijdschrift Britisch Medical Journal bericht over het bijzondere voorval. De 41-jarige vrouw had last van aanvallen van acute buikpijn en een opgeblazen gevoel dat wel drie dagen lang kon aanhouden.

Dokteren dachten dat ze leed aan de ziekte van Crohn. Toen de standaardbehandeling niet aansloeg, besloten dokters van het Heatherwood and Wexham Park Hospital in Slough haar te opereren.

Stukje van ketchupzakje

Tijdens een kijkoperatie troffen artsen iets bijzonders aan. In haar dunne darm werd een stukje van een ketchupzakje aangetroffen.

Toen de verpakking van het zakje Heinz-ketchup was verwijderd, verdwenen de klachten van de vrouw als sneeuw voor de zon. Vijf maanden na de operatie had de vrouw nog steeds geen klachten.

Dunne darm geperforeerd

Zelf kon de vrouw zich niet herinneren dat ze een maaltijd met Heinz-ketchup had gegeten. De verpakking had haar dunne darm geperforeerd.

Volgens dokteren was het de eerste keer dat een ingeslikte verpakking de symptomen van de ziekte van Crohn had veroorzaakt.