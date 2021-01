Biomassaverbrander Diemen: niemand wil ’m, toch gaat-ie door

Fenna Swart tijdens de demonstratie bij de Stopera tegen de biomassacentrale van Vattenfall bij Diemen, Johan Vollenbroek, met paraplu, op de achtergrond. Ⓒ Eran Oppenheimer

Niemand lijkt nog voorstander van de bouw van ’s lands grootste biomassacentrale bij Diemen. Gemeenten niet, bewoners niet, zelfs Vattenfall zelf wil niet iets bouwen ’waar niemand op zit te wachten’. Toch dendert de trein voort. Volgens critici is sprake van een rookgordijn: voor het GL-college in Amsterdam moet alles wijken voor een aardgasvrije hoofdstad in 2040. „Ook als de weg ernaartoe juist veel meer klimaat- en milieuschade berokkent.”