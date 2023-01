Politie grijpt in bij klimaatprotest op de A12 in Den Haag

De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen liet in de ochtend al weten dat er hekken klaarstaan voor het geval demonstranten zich toch op de Utrechtsebaan begeven. Uiteindelijk heeft de politie de weg moeten afsluten. Maar ondanks die afsluiting besloot de politie om op te treden, want het is verboden om op de A12 te staan, zo zegt ze. Het verkeer werd omgeleid, meldt de politie. Demonstranten werden door de politie opgeroepen om naar het Malieveld te gaan, maar daar gaven ze geen gehoor aan. Ook sprak de politie mensen op de weg aan en wordt er gewaarschuwd dat ze worden aangehouden als ze niet vertrekken.

Lijm en cola

De politie is rond een uur in actie gekomen en zijn de eerste demonstranten weggevoerd en aangehouden. Aangezien een deel van de demonstranten niet vrijwillig meegaan, duurt het even voor het wegdek weer vrij is. Zowel de activisten als de agenten dragen gehoorbescherming tegen het geluid van de slijptol. Gereedschapskisten met daarin ook hamers worden ingezet, en de politie probeert vastgelijmde demonstranten van elkaar los te weken met behulp van cola. Actievoerders hebben zich onder andere via een buis aan elkaar vastgelijmd. Arrestantenbussen rijden af en aan, volgens Extinction Rebellion worden de arrestanten verzameld in een nabijgelegen gymzaal.

De klimaatactivisten hadden een blokkade opgeworpen middels buizen en het met elkaar inhaken. Ook hebben sommigen zich vastgelijmd aan het wegdek. Tijdens het protest wapperden anderen met vlaggen en waren er vele spandoeken te zien. Ook waren twee actievoerders in een paal geklommen en werden er leuzen gescandeerd. Langs de zijkanten van de weg en boven de tunnel stonden veel toeschouwers die de mensen op de weg aanmoedigen. Er werd muziek gemaakt en er was veel rook te zien. Enkele demonstranten hadden een klein tractortje meegenomen, als knipoog naar de boerenprotesten.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Ⓒ Regio15

Ⓒ Regio15

Ⓒ ANP

Verbod

De klimaatactiegroep verwachtte voorafgaand dat duizend mensen mee zouden doen aan het zoveelste protest op de weg. Het aangekondigde protest zorgde voor veel ophef deze week nadat zeven aanhangers donderdag werden aangehouden vanwege hun oproep te gaan demonstreren. Volgens het Openbaar Ministerie had dit niets van doen met de aantasting van het recht op demonstratie maar werden de activisten, waaronder Jelle de Graaf die zich eerder bij Beau vastlijmde aan de talkshowtafel, opgepakt omdat ze zich schuldig maakte aan opruiing. Ze zijn vrijgelaten maar kregen wel een verbod mee om zich vandaag op de Utrechtsebaan te begeven.

Extinction Rebellion heeft via verschillende sociale media livestreams lopen van de blokkade. Via Facebook en Instagram kunt u bij hen meekijken.

Het is niet duidelijk of alle zeven van plan zijn zich hieraan te houden. Een van de zeven klimaatactivisten, Lucas Winnips, zei vrijdagavond in Op1 te overwegen om toch naar de demonstratie te gaan, ondanks een gebiedsverbod. Rond half twee meldde Extinction Rebellion dat hij is aangehouden door de politie. Ook zangeres Merol, schrijfster Maartje Wortel en actrice Georgina Verbaan zijn aanwezig bij de actie in Den Haag.

Tekst gaat door onder de foto’s.

Ⓒ Regio15

Ⓒ ANP

Met cola probeert de politie de vastgelijmde demonstranten los te krijgen van het wegdek. Ⓒ Regio15

Geen akkoord

De Haagse burgemeester Jan van Zanen had eerder in een statement nog eens duidelijk gemaakt waarom hij geen akkoord had gegeven om te demonstreren op de Utrechtsebaan. Hij stelde dat demonstreren in de stad Den Haag altijd mogelijk is. „Demonstreren is een goed recht en dat faciliteren we altijd graag. We zijn demonstratiehoofdstad van Nederland en ontvangen jaarlijks een kleine 2000 demonstraties. Maar de vorm die kennelijk voor dit protest is gekozen, baart ons als politie en Openbaar Ministerie, ernstig zorgen”, zo stelde hij . „Een blokkade van de A12 gaat over de grenzen van het demonstratierecht. Deelnemers lopen het risico zich schuldig te maken aan ernstige strafbare feiten.” De burgemeester gaf ook aan dat er geen duidelijke aanspreekbare organisator is van de actie en men op geen enkele wijze bereid is om een vorm van demonstreren te kiezen die veilig is.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Ⓒ VR Press

Ook in de stad zijn de inwoners de blokkades, het zou vandaag om de vijfde keer in korte tijd gaan, zat. Op social media wordt de boosheid flink geventileerd. Ook sprak men er schande van dat de klimaatactivisten met fakkels rondlopen en eerder, met milieuvervuilende spuitbussen, de net opgeknapte betonbakken van de Utrechtsebaan hebben besmeurd. Het feit dat er enorme files kunnen ontstaan rond de stad noemen de tegenhangers ook niet echt vriendelijk voor het milieu.

Milieu

Met de actie wil Extinction Rebellion juist aandacht vragen voor dat milieu. Aan hun aanhangers zijn de afgelopen week cursussen aangeboden om te leren je niet te makkelijk te laten wegslepen door de politie. De verwachting was dat er snel een einde gemaakt zal worden aan de blokkade die rond het middaguur is aangekondigd. Desondanks duurt het nog vrij lang voordat alle demonstranten van het wegdek zijn gehaald.

Uit woede over de arrestaties waren de directeuren van ongeveer veertig maatschappelijke organisaties bij een steunactie. Die werd op een viaduct boven de A12 worden gehouden. Onder meer Greenpeace, FNV, Urgenda, het Aidsfonds, Cordaid, het COC, de Fietsersbond, het Humanistisch Verbond, Milieudefensie en Stichting Vluchteling hadden aangekondigd dat ze meedoen aan dat protest. Amnesty stuurde tevens zogeheten waarnemers naar het protest, zo is te zien op beelden op social media.