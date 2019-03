Winterkoningen even verenigd

Henk Angenent, Evert van Benthem en Reinier Paping, een historische ontmoeting in de ijzige kou van Canada. Ⓒ Rob Hodselmans

Spruce View - Morgen precies 21 jaar geleden, op 4 januari 1997, werd er in Nederland voor het laatst een Elfstedentocht geschaatst. Henk Angenent won hem. De tochten daarvoor in 1985 en 1986 schreef Evert van Benthem op zijn conto. Hij woont intussen alweer ruim achttien jaar met vrouw en kinderen in Canada. Evert heeft in zijn nieuwe thuisland net een bijzondere hereniging achter de rug. Niet alleen met Henk Angenent, maar ook met Reinier Paping (Elfstedenwinnaar 1963). De drie Hollandse winterkoningen vielen elkaar in de armen.