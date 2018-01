Slachtoffer ’Grote borsten-enquête’: ’Dan voel je je voor de gek gehouden’

De vrouw die in de reportage Lore wordt genoemd, fictieve naam, kreeg in 2013 een mail van een zogenaamde studente van de KU Leuven met daarin het verzoek om een enquête in te vullen over de ongemakken van grote borsten. Deze enquête zag er echt uit, zelfs voorzien van een logo en de naam van een docent.

„Het begon met de vraag: ’Heb je last van je borsten als je sport?’ Wat een redelijke normale vraag is”, vertelt Lore aan VTM NIEUWS. Uiteindelijk werden de vragen steeds gedetailleerder. „Tot op het einde: ’Geniet je meer van de seks omdat je grote borsten hebt?’ ’Speel je er zelf mee?’ Erg in detail.” Daar bleef het echter bij.

Verzoek om video

Een jaar later ontving Lore weer een enquête. Dit keer werden er vragen gesteld over tieners en masturbatie. Toen ze de vraag kreeg om een masturbatievideo op te sturen, trok ze aan de bel en stapte ze naar de politie.

Na onderzoek bleek de dader een twintiger te zijn die niets met de KU Leuven te maken had. Wel is het een bekende van Lore. „Toen schrok ik enorm omdat de dader van wie ik dacht dat het een onbekende was, die niet onbekend bleek te zijn maar heel dicht in mijn vriendenkring te staan. En dan voel je je een beetje voor de gek gehouden, zeker?”

Voor de rechter

De man achter de enquêtes zal zich in september voor de rechter moeten verantwoorden. Hier zullen de 26 slachtoffers, de docent en de KU Leuven bij zijn.